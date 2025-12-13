Primăria și Consiliul Județean au înființat o echipă nouă, în vara trecută

Fotbalul românesc a devenit celebru la nivel european prin multiplicarea echipelor cu același nume sau care se declară continuatoarele aceluiași club istoric. Dacă scandalurile dintre FCSB - CSA Steaua și CSU Craiova - FCU Craiova au devenit de notorietate, FC Dinamo 1948 - CS Dinamo aduce ambiguitate în privința denumirii, iar FC Rapid 1923 s-a luptat ani de zile cu AFC Rapid pentru nume și marcă, e mai puțin cunoscută lupta de la Drobeta-Turnu Severin.



În vara trecută, primăria condusă de Marius Screciu (PSD) a înființat echipa CS Drobeta Turnu Severin în Liga 4 și are ca obiectiv promovarea în Liga 3, la finalul actualului sezon. Echipa este finanțată și de Consiliul Județean Mehedinți și este antrenată de fostul internațional Florin Șoavă (47 de ani), care a mai condus pe Sporting Roșiori, CS Podari și ACSO Filiași în eșalonul al treilea. Deocamdată, echipa este în grafic, fiind liderul clasamentului județean la finalul acestui an, cu 37 de puncte acumulate în 13 etape disputate.



Cele două echipe cu același nume din Drobeta-Turnu Severin, pe primele două poziții în clasament

Pe poziția secundă se află chiar rivala sa locală, CS Drobeta 2024, primele două clasate fiind despărțite de doar două puncte. Acest club este susținut de fani și afaceriști locali, se prezintă pe rețele sociale ca "echipa de fotbal a orașului" și specifică că "acest proiect NU este finanțat din banii contribuabililor, ci exclusiv din bani proprii".



În prezent, județul Mehedinți nu are nicio echipă în primele trei ligi, dar reședința de județ, care are o populație de 80.000 de locuitori are patru echipe în Liga 4 (CS Drobeta Turnu Severin, CS Drobeta 2024, ACS Viitorul Severin, CS Victoria Drobeta Turnu Severin).

Orașul Drobeta-Turnu Severin are un stadion de 20.000 de locuri, dar nu a mai avut echipă în Liga 1 din sezonul 2012-2013, când Gaz Metan CFR Craiova și-a schimbat denumirea în CS Turnu Severin, s-a mutat în Mehedinți și a promovat pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cei mai cunoscuți jucători care provin din Mehedinți sunt Rodion Cămătaru, Mirel Rădoi, Gabriel Boștină, Sorin Vlaicu, Marcel Pigulea, Constantin Oțet, Flavius Stoican, Gheorghe Tătaru, Sevastian Iovănescu, Florian Șoavă, Dorel Stoica și Doru Popescu.

Foto - CS Drobeta (FB)

