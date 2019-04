"Intrebati-l pe Teja daca vrea sa plece!" Anunt de ultima ora al lui Becali despre venirea lui Mangia la Craiova

Becali e categoric in privinta unei posibile veniri a lui Mangia la FCSB.

Patornul FCSB spune ca nu ia in calcul despartirea de Teja decat in cazul in care antrenorul si-o doreste. Becali vrea ca Teja sa aiba parte de un sezon in care el sa faca strategia de la un capat la altul, asa cum s-a intamplat cu Dica.

"Intrebati-l pe Teja daca vrea sa plece. Numai daca pleaca el putem sa discutam cu un alt antrenor. Orice ar face, Teja ramane antrenor. Sa plece el de la 0, de la inceput, sa faca el ce vrea el in vara. Sa-si faca el strategia, tot. Stati, ca noi luam campionatul si anul asta. Il simt, il miros! Miros campionatul!", a spus Becali la PRO X.

E FAN MANGIA DE DOI ANI!

Becali a vorbit in mai multe randuri laudativ la adresa lui Mangia, de care s-a indoit insa la inceputul aventurii sale in Romania.



"E antrenor bun! L-am vazut, m-am convins. N-are cine stie ce echipa la Craiova, dar a facut lucruri extraordinare!", spunea Becali.