Fotbalistul a răbufnit în fața reprezentanților mass-media după remiza 3-3 cu Leeds, meci în care nu a bifat nici măcar un minut, iar Arne Slot a decis imediat să-l lase acasă pentru confruntarea cu Inter de la Milano (1-0).



În cele din urmă, Salah a fost inclus de Liverpool în lotul pentru meciul de sâmbătă din Premier League cu Brighton & Hove Albion, dar rămâne de văzut dacă îl va trece sau nu pe foaie tehnicianul olandez de pe Anfield.



Americanii au intrat pe fir după ce au aflat de situația lui Salah la Liverpool: ”Să ia legătura cu Messi și Thomas Muller”



Cert e că, văzând situația tensionată a lui Salah la Liverpool, cei din Saudi Pro League, prin vocea CEO-ului Omar Mugarbel, au dezvăluit că îl văd în perioada de transferuri din iarnă pe egiptean drept o țintă.



Acum, și comisarul Major League Soccer (MLS), unica ligă din Statele Unite ale Americii, a vorbit despre eventuala mutare a lui Salah în campionatul de peste ocean.



”Este evident că, dacă Salah ar decide vreodată să vină în Major League Soccer, îl vom primi cu brațele deschise. Aș spune că ar trebui să ia legătura cu Leo Messi și cu Thomas Muller pentru a înțelege cât de fericiți și de succes sunt în Major League Soccer.



Am auzit niște zvonuri despre Salah. Noi, însă, credem cu tărie în sfințenia contractului. Aceasta face parte din dinamica afacerilor americane. Mo are un contract cu Liverpool, iar acolo sunt oameni pe care îi cunoaștem. Este o echipă grozavă”, a spus Don Garber, potrivit sportal.bg.

