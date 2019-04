"Nu mai exista nicio sansa daca mai era domnul Mangia la Craiova" Fotbalistul care se bucura de plecarea italianului din Banie!

Devis Mangia a plecat de la Craiova dupa meciul cu Viitorul.

Italianul Devis Mangia nu mai este antrenorul Craiovei, locul sau pe banca fiind luat de Corneliu Papura. Nu toti cei din club ii vor simti lipsa italianului.

Florin Gardos este imprumutat de Craiova la Poli Iasi pana la finalul sezonului. In timpul petrecut in Banie, fundasul nu a fost considerat un om de baza in echipa lui Mangia. In acest context, Gardos a declarat ca plecarea italianului ar putea favoriza intoarceea sa la echipa.

"Evident ca daca mai era domnul Mangia la Craiova nu mai exista nicio sansa sa ma intorc. Acum s-au mai schimbat datele problemei, dar inca raman multe lucruri de discutat. Va trebui sa vorbesc si cu patronul de la Craiova", a spus Florin Gardos pentru Telekom Sport.