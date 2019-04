ASTRA - CRAIOVA, LIVE 21:00! Primul meci din returul play-off-ului: partida de debut a lui Papura pe banca oltenilor! Echipele de start

Comentam impreuna ASTRA - CRAIOVA pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

LIVE ASTRA - CRAIOVA 0-0

Echipele de start:



Astra: Lazar - Radunovic, Cestor, Bejan, Butean - Rosu, Romario, Moise - Begue, Llullaku, Alibec

Rezerve: Miguel Santos, Erico, Biceanu, Balaure, V.Gheorghe, Zoua, Dima

Craiova: Pigliacelli - Bancu, Kelic, Acka, Martic - Cicaldau, Fedele, Mateiu - Mihaila, Carlos Fortes, Barbut

Rezerve: Popescu, Andrei Cristea, Meza Colli, Draghici, Bic, Donkor, Dimitrov



Astra - Craiova, ora 21:00, este prima partida a etapei a sasea si prima confruntare din returul play-off-ului.

Oltenii se prezinta la Giurgiu dupa o saptamana agitata in care au ramas fara Devis Mangia. Cornel Papura este noul antrenor al Craiovei si se va afla la debut pe banca oltenilor la meciul cu Astra.

Astra abordeaza aceste meci dupa ce in ultima etapa a reusit sa castige primul sau meci in play-off, 1-0 cu Sepsi. Astra si Craiova s-au intalnit de 15 ori pana acum, iar giurgiuvenii au castigat 7 partide. Craiova a castigat 4, iar alte patru meciuri s-a terminat la egalitate.

In sezonul regulat, Craiova a castigat cu 3-0 la Giurgiu, in timp ce Astra si-a luat revansa in Banie si s-a impus cu 2-1. In primul meci din play-off, Craiova a castigat cu 1-0.