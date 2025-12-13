Parizienii vor să-și întărească lotul cu un mijlocaș central de 20 de ani din Bundesliga.



Johan Manzambi poate ajunge la PSG pentru 15 milioane de euro

PSG a pus ochii pe unul dintre cei mai promițători tineri jucători din Bundesliga. Johan Manzambi este legitimat la Freiburg, ocupanta locului al nouălea în campionat și pe poziția a treia în faza ligii din Europa League, și a bifat 19 prezențe, 4 goluri și 4 pase decisive în acest sezon.



Luis Enrique și-ar fi dat deja acordul pentru transferul acestuia, iar suma de transfer ar putea ajunge la 15 milioane de euro, cu tot cu bonusurile de performanță. PSG îi mai are pe posturile preferate de jucătorul elvețian pe Fabian Ruiz (29 de ani), Vitinha (25 de ani), Kang-in Lee (24 de ani), Joao Neves (21 de ani), Warren Zaire-Emery (19 ani) și Senny Mayulu (19 ani).



Manzambi are origini africane, dar e născut în Elveția

Johan Manzambi (20 de ani / 182 cm) este născut la Geneva, din părinți originari din Angola și RD Congo, și s-a format la juniorii cluburilor Servette și Freiburg. La nivel de seniori a evoluat pentru SC Freiburg II (2024) și SC Freiburg (2024-prezzent).



Are 8 meciuri și 3 goluri pentru naționala de seniori a Elveției și poate evolua pe posturile de mijlocaș central coordonator de joc, închizător și mijlocaș central ofensiv.



A fost caracterizat de presa din țara sa ca "un jucător rapid de tip box-to-box (n.r. - din careu în careu, care acoperă foarte bine terenul), dinamic, energic și versatil din punct de vedere tactic". Este cotat la 15 milioane de euro.



Foto - Getty Images

