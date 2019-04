Prima oferta primita de Devis Mangia dupa plecarea de la Craiova! E dorit in Italia: e a doua oara cand e ofertat

Devis Mangia a primit o prima oferta clara dupa plecarea de la Craiova.

Antrenorul in varsta de 44 de ani ar putea reveni in fotbalul italian. Potrivit Fanatik, Devis Mangia e dorit cu insistenta de Crotone, din Serie B.

E a doua oara cand cei de la Crotone incearca sa-l aduca pe Mangia. Italienii au discutat cu Mangia si in perioada in care acesta era sub contract cu Craiova, insa discutiile nu au ajuns la un numitor comun.

Chiar daca nu are echipa in acest moment, Mangia nu se grabeste sa semneze un nou angajament. Mangia a pus o conditie pentru a veni la Crotone: semneaza contractul in vara doar daca echipa nu retrogradeaza in Serie C.