Circuitul WTA a înregistrat o mare victorie, în ultima lună a anului 2025.

WTA a semnat un parteneriat pe termen lung cu brandul Mercedes-Benz.

Înțelegerea poate deveni cel mai bănos parteneriat văzut vreodată în sportul feminin. În cazul în care toate condițiile vor fi îndeplinite, producătorul german de automobile va investi în WTA până la $500 de milioane.

Jumătate de miliard de dolari ar putea investi Mercedes-Benz în WTA, în următorul deceniu

Anual, Mercedes-Benz se angajează să aducă cincizeci de milioane de dolari în circuitul de elită al tenisului feminin. Unul dintre scopurile acestor investiții va fi de a uniformiza premiile obținute în circuitele ATP și WTA, anunță site-ul oficial al circuitului feminin.

Văzând abilitatea circuitului WTA de a atrage sume importante, Billie Jean King a reacționat cu entuziasm: „Femeile își fac simțită prezență și e doar începutul. Premiile egale sunt importante și transmit un mesaj puternic. Vă puteți imagina copiii din ziua de azi, văzând că există atât de multe oportunități?”, a declarat fosta jucătoare legendară de tenis pentru BBC.

Începând cu sezonul 2026, Mercedes-Benz se va implica în crearea unor experiențe deosebite pentru fani, jucătoare și ivnitați, în turneele WTA 250, 500 și 1000.

România va găzdui, anul viitor, două competiții WTA 250, la Cluj-Napoca și la Iași.

Între anii 1996 - 2008, Mercedes-Benz a sponsorizat circuitul ATP.

Germania are patru jucătoare în top 100 WTA

La finalul sezonului 2025, Germania are o jucătoare în plus față de România, în prima sută ierarhică.

Eva Lys - număr 40 mondial - este sportiva cel mai bine clasată din această țară, urmată de Tatjana Maria (45 WTA) și Laura Siegemund (46 WTA) chiar în top 50.

Ella Seidel completează lotul de patru jucătoare germane de top 100 WTA, clasându-se pe poziția cu numărul 84.

Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
