WTA a semnat un parteneriat pe termen lung cu brandul Mercedes-Benz.

Înțelegerea poate deveni cel mai bănos parteneriat văzut vreodată în sportul feminin. În cazul în care toate condițiile vor fi îndeplinite, producătorul german de automobile va investi în WTA până la $500 de milioane.

Jumătate de miliard de dolari ar putea investi Mercedes-Benz în WTA, în următorul deceniu

Anual, Mercedes-Benz se angajează să aducă cincizeci de milioane de dolari în circuitul de elită al tenisului feminin. Unul dintre scopurile acestor investiții va fi de a uniformiza premiile obținute în circuitele ATP și WTA, anunță site-ul oficial al circuitului feminin.

Văzând abilitatea circuitului WTA de a atrage sume importante, Billie Jean King a reacționat cu entuziasm: „Femeile își fac simțită prezență și e doar începutul. Premiile egale sunt importante și transmit un mesaj puternic. Vă puteți imagina copiii din ziua de azi, văzând că există atât de multe oportunități?”, a declarat fosta jucătoare legendară de tenis pentru BBC.

