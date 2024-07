Nicușor Bancu a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova: "Nu depinde doar de mine"

La finalul partidei, Nicușor Bancu a explicat de ce nu a fost folosit încă de la începutul meciului, dezvăluind și că și-ar dori să plece în străinătate, însă nu există nicio ofertă concretă până la momentul actual.

"Mă bucur că am reușit să obținem victoria, mai ales că am jucat pe teren propriu. Am efectuat doar trei antrenamente cu echipa, de aceea nu am fost titular, nu știam dacă pot duce 90 minute. Abia așteptam să mă întorc și să încep campionatul. Avem un lot numeros, trebuie să ne pregătim cu toții, suntem angrenați în trei competiții, iar încărcătura va fi foarte mare.

Eu mai am contract. Până acum au fost doar vorbe, până acum nu a venit nimic concret. Simt că că aş putea să fac pasul şi vreau să fac pasul în străinătate, dar nu depinde de mine", a declarat fundașul.

Universitatea Craiova - UTA Arad s-a încheiat 4-2

Gazdele au deschis scorul prin Gjoko Zajkov (35), cu o lovitură de cap, în urma unui corner executat de Alexandru Mitriţă. Arădenii au egalat chiar înainte de pauză, prin Emoh Ezekiel (45), din pasa lui Benjamin van Durmen.

Universitatea a reuşit să se desprindă în repriza secundă, când Luis Paradela (58) a marcat primul gol în Superligă, din pasa lui Ştefan Bană. Ştefan Baraiam a înscris şi el, la scurt timp după intrarea pe teren (73).

UTA Arad a redus din diferenţă prin Alexandru Benga (90+2), iar Alexandru Mitriţă a închis tabela (90+3), după o recuperare a lui Ştefan Baiaram.