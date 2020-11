Nicolae Badea nu exclude o revenire in Stefan cel Mare: "Cand se va intampla asta, o sa ma gandesc!" Cum i-a premiat pe fotbalistii lui Contra dupa meciul cu Viitorul

Dinamo a invins cu 3-0 pe Viitorul in "16"-imile de finala ale Cupei Romaniei.

Neplatiti de 3 luni, fotbalistii lui Cosmin Contra au avut parte de o surpriza dupa meci. Fanii dinamovisti le-au oferit o prima de aproximativ 15.000 de euro pentru aceasta victorie din banii stransi in ultima perioada in programul socios DDB.

Mai mult decat atat, jucatorii lui Dinamo s-au mai bucurat de un lucru aparent banal pentru un club profesionist de fotbal, dar care in ultima perioada a lipsit de la echipa lui Cortacero. Conform ProSport, la sfarsitul meciului, jucatorii au gasit in vestiar mai multe cutii de pizza, comandate de la franciza detinuta in Romania de fostul actionar al clubului, Nicolae Badea.

Acest al lui Badea alimenteaza zvonurile conform carora fostul actionar al clubului alb-rosu ar incerca o revenire la echipa din Stefan cel Mare. Legat de acest subiect, Badea a declarat recent ca nu exclude o posibila revenire la Dinamo, cu conditia ca fanii care i-au cerut demisia in urma cu mai bine de 8 ani sa il ceara inapoi.

"Mai tineti minte ce se intampla prin Bucuresti cand am plecat? Tot centrul, toata Floreasca si zona stadionului erau impanzite cu mesaje si graffiti de genul "Sa plece Badea!" Cand toti cei responsabili vor sterge aceste mesaje si le vor inlocui cu "Sa vina Badea!", dar le vor face sa dispara pe toate, poate ca atunci o sa ma gandesc serios la o eventuala intoarcere la Dinamo…

Eu oricum n-am plecat niciodata de-adevaratelea si am incercat mereu sa ajut cu discretie acest club, dupa fortele mele. Imi pare rau pentru Dinamo, imi pare rau pentru niste suporteri extraordinari, pe care fotbalul romanesc, societatea romaneasca, nu stiu cand or sa-i mai aiba", a dezvaluit Badea pentru Fanatik.