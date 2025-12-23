Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste proastă înaintea partidei Atalanta - Inter Milano din etapa a 17-a, din Serie A. Confruntarea este programată să se desfășoare pe 28 decembrie, duminică, de la 21:45.

Veste proastă pentru Cristi Chivu și liderul Inter Milano

Antrenorul român nu se va putea baza pe serviciile atacantului Ange-Yoan Bonny (22 de ani). Vârful a suferit o ușoară entorsă la genunchiul stâng și va reveni pe teren abia în 2026.

„Vești proaste pentru Inter: Ange-Yoan Bonny a suferit o accidentare la antrenament, o entorsă la genunchiul stâng, accidentare care va fi evaluată suplimentar în zilele următoare.

Problema medicală a fost confirmată de testele efectuate în această dimineață la spitalul Humanitas din Rozzano. Bonny, care venea după o ratare urâtă de penalty în semifinala Supercupei, nu va fi pe teren, așadar, la meciul de duminică împotriva Atalantei și va fi din nou disponibil sub conducerea lui Chivu în 2026”, a notat Gazzetta Dello Sport.

Ange-Yoan Bonny, adus de Chivu de la Parma

Cristi Chivu l-a transferat pe Ange-Yoan Bonny de la Parma, echipă pe care au salvat-o împreună de la retrogradare împreună cu, printre alții, Dennis Man și Valentin Mihăilă. Inter a plătit, în vară, pentru Bonny 23 de milioane de euro.