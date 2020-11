A dat sa RUPA poarta! Gol de pe alta planeta marcat de Antoine Griezmann! Cum a celebrat francezul golul :)

Barcelona aniverseaza astazi 121 de ani de la infiintare.

Barcelona a dominat prima repriza a jocului cu Osasuna, avand 77% posesie si nu mai putin de 15 ocazii de gol in 45 de minute. Koeman a inceput partida cu cel mai ofensiv prim 11 pe care ar fi putut sa-l alinieze, in teren regasindu-se Messi, Griezmann, Pedri, Coutinho si Braithwaite.

Ultimul dintre ei a reusit sa deschida scorul in minutul 29, dupa o faza confuza in careu de care danezul a profitat. Barcelona a continuat sa atace insistent la poarta Osasunei, iar in minutul 42, Griezmann a trimis o bomba din afara careului, care l-a lasat masca pe portarul Herrera.

Francezul este la al doua reusita consecutiva, dupa ce a marcat si in finalul partidei de la Kiev, contra echipei lui Mircea Lucescu. Griezmann a celebrat golul contra Osasunei in stil caracteristic, iar imaginile pot fi vazute mai jos, alaturi de golul senzational pe care l-a marcat.

What a goal by Antoine Griezmann! Absolute beauty of a shot. #BarçaOsasuna

