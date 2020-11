VIDEO | Omagiul PERFECT adus de Messi lui Maradona! A inscris un gol SUPERB, apoi a mers spre camera si a facut asta

Lionel Messi a inscris al patrulea gol al Barcelonei in meciul cu Osasuna, care s-a incheiat cu scorul de 4-0.

A fost primul gol al argentinianului dupa moartea lui Diego Armando Maradona, pentru care cele doua echipe au tinut un moment de reculegere in startul partidei. Messi a avut ochii in lacrimi dupa secundele petrecute in tacere, cu gandul la legendarul fotbalist care a decedat la varsta de 60 de ani, dupa un stop cardiac.

In minutul 73 al meciului, decarul Barcelonei a reusit un gol superb, pe care i l-a dedicat celui care i-a fost antrenor la echipa nationala.

Messi marcou contra o Osasuna e homenageou Diego Armando Maradona. Sensacional, Messi. #DiegoEterno #MaradonaEterno pic.twitter.com/eJ2IiMGEPg — Vinícius França (@FrancaVns) November 29, 2020

Messi si-a dat jos tricoul, sub cel ros-albastru avand unul in culorile rosu si negru, echipament al celor de la Newell's Old Boys, echipa la care a debutat in fotbal si pe la care a trecut si Maradona, in perioada 1993-1994.

Starul de pe Camp Nou si-a ridicat apoi mainile si privirea spre cer, aducandu-i un omagiu perfect lui D10S.