Universitatea Craiova este noul lider al Superligii României, după ce a câștigat cu 5-0 meciul cu Csikszereda și a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, Rapid și FC Botoșani. Mai multe voci importante din fotbalul românesc o văd pe Craiova drept favorită la titlu în acest sezon.



Sorin Cârțu, fost antrenor la Universitatea Craiova, în prezent președinte onorific în cadrul clubului, anunță că ”obiectivul major” al echipei lui Filipe Coelho este câștigarea titlului.



Sorin Cârțu: ”Trebuie să fim răi”



”Sorinaccio” dă câteva exemple din cupele europene. Este de părere că Universitatea Craiova poate fi campioană dacă va reuși să-și impună, pe plan intern, jocul din meciurile cu Rapid Viena și Mainz.



"Toate rezultatele, înfrângerea lui Dinamo, Rapid, Botoșani...au fost de partea noastră. Am văzut o echipă înrăită la noi, o echipă mobilizată, dinamica jocului... Le-am spus, ne-a înrăit înfrângerea de la Atena.



Trebuie să fim răi! Acesta este obiectivul major, campionatul. Trebuie să recidivăm meciurile bune pe care le-am făcut cu Rapid Viena, cu Mainz. Dacă le facem în campionat înseamnă că avem șanse mari de a fi campioni", a spus Sorin Cârțu, la Digi Sport.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

