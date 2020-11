Inca un gest impresionant pentru Maradona! Napoli inaugureaza un echipament special in meciul cu AS Roma! "Speram ca Diego sa-l vada si sa-l poarte"

Jucatorii lui Napoli ii vor aduce un omagiu special lui Maradona in meciul din Serie A.

In aceasta seara, in duelul cu AS Roma, napoletanii vor purta un echipament special pentru a-l omagia pe argentinianul care a scris istorie in tricoul lor.

"In urma cu un an, impreuna cu sponsorul tehnic, ne-am gandit la un tricou special care sa aminteasca de Diego Maradona, de Argentina adorata de el si de legatura puternica cu locuitorii din Napoli. Speram ca Diego ar putea sa-l vada si, de ce nu, sa-l poarte pentru a vibra cu noi.

Prezentarea noului echipament era programata pentru a noua etapa, cu ocazia meciului Napoli - AS Roma. Tricoul pe care jucatorii il vor purta in aceasta seara va avea o semnificatie chiar mai importanta decat ceea ce era imaginat", au notat oficialii lui Napoli intr-un comunicat de presa.

Maradona a jucat pentru Napoli in perioada 1984-1991, iar italienii l-au transformat intr-un idol. De altfel, presedintele clubului, Aurelio De Laurentiis, a declarat ca stadionul isi va schimba numele in Diego Armando Maradona. Oficialul napoletanilor a scris un mesaj emotionant pe contul sau de Twitter dupa moartea legendarului fotbalist.

"Draga Diego, tu, mandria oamenilor din Napoli, steaua de nestins de pe firmamentul fotbalului mondial, tu esti doar dragoste, bucurie, pasiune si arta, iar cat timp soarele va straluci, inimile noastre vor fi luminate de lumina geniului tau.

Draga Diego, lasi o marturie extraordinara despre tot ceea ce inseamna un om cu toata fragilitatea sa, forta sa, dragostea sa totala pentru viata si pentru aproapele sau. Un campion unic si irepetabil", a notat De Laurentiis.