"Ne lipseste Sergiu Bus!" Mai mult rezerva la FCSB, atacantul a devenit o absenta importanta pentru Petrea! Ce spune antrenorul despre Tanase

FCSB se deplaseaza la Craiova pentru al doilea derby din Liga 1.

Ros-albastrii vin dupa infrangerea cu campioana CFR Cluj din deplasare si sunt obligati sa castige pentru a reveni pe pozitia de lider in clasamentul Ligii 1. Toni Petrea a vorbit la conferinta de presa despre echipa din Banie, dar si despre absentele din lot.

"O partida dificila cu un adversar bun, cu un moral bun. Noi venim dupa infrangerea nemeritata de la Cluj, din punctul meu de vedere, insa cred ca am trecut peste acest moment si suntem pregatiti sa tratam meciul de maine seara foarte seriosi si concentrati si cu dorinta de a castiga.

Si etapa trecuta am avut probleme cu un jucator suspendat, acum din nou. Trebuie sa gasim solutii, vom vedea maine cine va evolua pe pozitia aia, sper ca oricine ii ia locul lui Miron sa o faca bine.

Nu vreau sa discut pe tema arbitrajului, am vazut ca s-a tot discutat. Nu vreau sa fac referire la ce s-a intamplat la Cluj, am convingerea ca cel de maine va face un meci bun.

Tanase a intrat cu echipa in antrenamentele normale, pana maine vom vedea daca va intra din primul minut sau pe parcursul jocului. Cert este ca e in lotul echipei.

Noi cautam sa ne adaptam la ceea ce avem. Ne lipseste poate Sergiu Bus, un atacant cu experienta care poate pune presiune pe apararea adversa. Insa, de la antrenament la antrenament incercam sa gasim solutii pentru a inlocui lipsa. Cu siguranta nu va putea evolua in urmatoarele doua meciuri.

Mai avem de lucru din punct de vedere mental, sunt jucatori tineri, e normal. Poate si lipsa de experienta in anumite meciuri cu miza, mai grele. Ei trebuie sa capete experienta si sa reactioneze in anumite momente mult mai inspirat.

Ar trebui sa fie un avantaj pentru noi faptul ca nu au reusit sa ne invinga, ar trebui sa plecam la meci cu acest atu", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

Sergiu Bus s-a accidentat la antrenamentele echipei la inceputul lunii decembrie si va fi indisponibil pana la finalul anului, dupa cum a confirmat Toni Petrea. Atacantul adus de Gigi Becali in vara de la Gaz Metan nu a reusit sa impresioneze, iar in acest sezon a jucat 11 meciuri pentru ros-albastrii, insa in majoritatea dintre ele fie a fost schimbat la pauza, fie introdus la pauza.

Bus nu a fost integralist in niciun meci pentru FCSB in acest sezon. Atacantul adus de la Medias a inscris doua goluri si a reusit o pasa de gol.