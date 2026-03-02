FCSB a câștigat în fața celor de la UTA Arad cu scorul de 4-2, însă victoria roș-albaștrilor nu a fost suficientă pentru a-i aduce pe roș-albaștrii în play-off.

Basarab Panduru a comentat planul lui Gigi Becali

FC Argeș a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, iar piteștenii i-au luat locul campioanei en-titre. După meciul cu UTA, Gigi Becali, dezamăgit de poziția în care a ajuns echipa sa, a anunțat că va intra în ”silenzio stampa” însă nu înainte de a dezvălui o serie de schimbări pe care le va produce la echipă.

Patronul de la FCSB a anunțat că va înființa un birou de scouting la FCSB, nemulțumit de transferurile făcute în ultima perioadă la echipă. De altfel, finanțatorul a spus că, în cazul în care echipa nu se va califica în Conference League, Elias Charalambous și Mihai Pintilii vor fi înlocuiți pe banca tehnică.

În cele din urmă, Gigi Becali a transmis că ar lua în calcul să îl numească pe Mirel Rădoi în funcția de manager general, astfel încât fostul antrenor al Universității Craiova să fie responsabil de tot ce înseamnă partea tehnică și pregătirea echipei.

Basarab Panduru a comentat schimbările anunțate la FCSB și a transmis clar că, în cazul în care Mirel Rădoi va accepta să revină la FCSB, acesta ar trebui adus în funcția de antrenor principal. Panduru crede că Mirel Rădoi ar putea face o treabă bună la FCSB, însă ca planul să funcționeze, Gigi Becali ar trebui să nu se mai implice deloc la echipă.

”E liber, altfel n-aş fi vorbit. E mai simplu să-l aduci pe Mirel Rădoi. El ştie că Rădoi nu vine aşa.

Faptul că este liber e un noroc, mai ales că Rădoi a arătat că poate să facă o treabă bună, să aducă şi jucători, să facă şi o echipă competitivă. O să fie şi disciplină, pentru că aşa a fost şi la Craiova. Dar ca să faci astea, şi nu se poate, ar trebui să faci un singur lucru: să-ţi dai demisia din funcţia de antrenor principal şi să-l pui pe Mirel Rădoi. Nu scouting, nu mouthing, nu nimic.

Nu cred că faci nimic cu astea. Dar poate o să fie bine şi aşa. Aduci doi oameni buni care să-ţi aducă jucători buni. Se poate şi asta, dar nu prea o văd eu reuşind”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.