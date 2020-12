Noi dezvaluiri INCREDIBILE despre noul 'copil-minune' de la FCSB! Cati bani castiga la Craiova si cine l-a propus la FCSB

Ioan Becali a facut noi dezvaluiri despre noua perla de la FCSB.

Fostul agent FIFA a declarat ca transferul pustiului la echipa lui Gigi Becali s-a facut pentru ca patronul Craiovei, Mihai Rotaru, nu a fost de acord sa ii mareasca salariul fotbalistului de la 600 de lei la 2000 de lei.

"Octavian Popescu a plecat de la Craiova dupa ce am discutat cu Mihai Rotaru. I-am spus ca trebuie sa-i mareasca salariul copilului. I-am zis sa-i dea undeva la 2.000 sau 2.500 de lei pe luna, el avea doar 600 de lei.

Din pacate pentru el, Mihai Rotaru nu a crezut in potential lui Octavian Popescu.

Cel care mi l-a recomandat intr-adevar pe Octavian Popescu a fost Claudiu Florica, acesta spunandu-mi sa fiu atent la pusti. Il avusese la el la club, la Regal, si stia ce calitati are.

Calitatile lui Popescu au fost remarcate si de Victor Piturca, dar nu Piturca l-a dus la FCSB. Eu am vorbit cu Gigi si a fost de acord in secunda doi", a spus Ioan Becali pentru Fanatik.

Fotbalistul de 17 ani a impresionat in acest sezon, in care a reusit sa ofere 3 assisturi in 8 meciuri jucate.

In acest moment, Popescu are un salariu de 3000 euro la FCSB.