Această procedură a fost prevăzută în cadrul unei colaborări între Comitetul Olimpic Olandez şi site-ul de licitaţii de echipamente sportive MatchWornShirt. Însă ea a luat proporţii mult peste aşteptările iniţiale, scrie news.ro .

În dimineaţa ultimei zile, cea mai bună ofertă era de 9.102 euro. Dar era departe de suma finală. Mulţi oameni au făcut tot posibilul pentru a obţine costumul purtat de patinatoarea în vârstă de 27 de ani, astfel încât licitaţiile au continuat să crească... până când au atins suma imensă de 195.000 de euro. Adăugând jacheta şi banda pentru păr, vândute cu 4.826 de euro şi, respectiv, 1.520 euro, s-au strâns peste 200.000 de euro în cadrul acestei licitaţii, trei sferturi din sumă revenind direct clubului de patinaj din Pijnacker (Olanda Meridională), unde Jutta Leerdam a debutat în această disciplină.

Cu două medalii olimpice, dintre care una de aur la proba de 1.000 m, patinatoarea olandeză, logodită cu boxerul şi influencerul Jake Paul, a contribuit în mare măsură la succesul naţiunii sale în această disciplină.

Olanda a câştigat 20 de medalii la Milano-Cortina, dintre care 10 de aur... şi toate la patinaj. Olandezii au terminat pe locul al treilea în clasamentul medaliilor, în spatele Norvegiei şi Statelor Unite.