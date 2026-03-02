Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte, urmată de Rapid și Dinamo, ambele cu 52, însă giuleștenii au un meci mai puțin disputat.

Pe locul 4 se află U Cluj, cu 51 de puncte, pe 5 este CFR Cluj, cu 50, iar ultimul loc de play-off a fost adjudecat de FC Argeș, cu 49.

După Dinamo – FC Argeș 0-1, rezultat care a trimis oficial echipa din Pitești în play-off și a scos-o pe FCSB din cursă, Sport.ro l-a contactat pe Bogdan Stelea pentru o reacție.

Bogdan Stelea a văzut cum arată play-off-ul Superligii și a dat verdictul

Fostul mare portar al naționalei crede că lupta pentru titlu rămâne deschisă, dar atrage atenția asupra unui detaliu esențial.

„În play-off e complicat. Știi care e chestia? Contează foarte mult cum începi. Au fost echipe considerate favorite care nu au câștigat primele meciuri și apoi nu au mai contat. Ține mult de moral și de cum gestionezi startul. Cine începe bine are șanse mari la titlu”, a spus Stelea pentru Sport.ro.

Acesta a remarcat forma CFR-ului din ultima perioadă. „CFR este cea mai în formă echipă în momentul ăsta. Dar în play-off e altceva. Poți să câștigi primul meci și să le pierzi pe următoarele două și ești deja în dificultate.”

Play-off-ul se anunță unul echilibrat, cu șase echipe despărțite de doar zece puncte înainte de înjumătățire. Toate partidele din grupa de campionat vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.