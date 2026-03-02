Promisiunea lui Gigi Becali, de a nu mai vorbi după ce FCSB a ajuns în play-out, a ținut câteva ore.

Latifundiarul din Pipera a oferit, astăzi, „tone de declarații“ pentru Fanatik. Inclusiv despre traseul european, care ar trebui să ducă FCSB în preliminariile Conference League de pe locul 7. Concret, formația bucureșteană ar trebui să câștige, mai întâi, un baraj cu locul 8 din play-out. Apoi, Olaru și compania ar disputa, barajul decisiv, pe terenul formației care va încheia play-off-ul pe 3 sau 4 (în funcție de câștigătoarea cupei). Învingătoarea acestui al doilea baraj își va asigura locul în preliminariile Conference League.

Cu gândul la acest traseu, Gigi Becali a explicat cu cine ar prefera să joace echipa sa, în „finala“ pentru Conference League.

„Aș vrea să fie U Cluj sau CFR De ce? Cu Dinamo sau cu Rapid este prea mare înverșunarea, războiul. Când e război mare, se poate întâmpla orice. Patimile prea mari, se întâmplă orice. Joci la ei, ei gazde. Și așa, cel mai bine e să joci cu U Cluj sau CFR, să zicem. Cu Craiova nu ai cum. Ori ia campionatul, ori ia cupa. Dacă nu ia campionatul, se duce de pe locul 2 (n.r. – în cupele europene). Da, cred că ei (n.r. Universitatea Craiova va lua titlul). Dar nu e diferență mare (n.r. – de puncte), se poate întâmpla orice“, a spus Gigi Becali.