FCSB pune TUNURILE pe Craiova in derby! Coman revine in primul 11 al lui Petrea! Capitanul Tanase, apt de joc in lupta pentru primul loc in Liga 1

FCSB se deplaseaza la Craiova pentru meciul din etapa 14 a Ligii 1!

FCSB are inca un meci de foc in deplasare in Liga 1. Dupa infrangerea cu CFR Cluj, ros-albastrii sunt obligati sa castige pentru a reveni pe primul loc in clasament, acolo unde oltenii conduc cu un punct.

Toni Petrea pregateste cel mai bun prim 11 pentru meciul cu Craiova, astfel ca Florinel Coman va reveni in postura de titular, dupa ce in ultimele doua meciuri a fost folosit in repriza a doua. Antrenorul nu a vrut sa forteze reintegrarea extremei, care a revenit dupa accidentarea suferita in meciul cu Backa Topola.

Mai mult decat atat, Petrea se va putea baza si pe capitanul Tanase, anunta ProSport, recuperat dupa accidentarea din meciul cu UTA Arad. Tanase revenise pe teren dupa accidentare, insa s-a resimtit si a cerut schimbare in prima repriza a meciului cu aradenii. Sursa citata anunta ca 'decarul' va face deplasarea in Banie, insa nu se stie daca Petrea se risca sa il trimita titular.