Nu mai vrea la FCSB din cauza patronului Becali! Fotbalistul dorit de finantatorul ros-albastrilor de un an AR REFUZA transferul 

Andrei Chindris (21 ani) este unul dintre fotbalistii pe care Gigi Becali incearca sa ii transfere la FCSB de mai bine de un an.

Gigi Becali a pus ochii pe Chindris de iarna trecuta si a negociat in cateva randuri cu Valeriu Iftime pentru transferul sau, insa nu s-au inteles niciodata la bani. Patronul FCSB-ului a fost aproape sa il ia pe fundasul central al lui Botosani in primavara, insa Becali s-a razgandit in privinta sumei, iar transferul a picat.

Cu toate astea, patronul cauta in continuare un fundas central, iar Chindris ar fi prima sa optiune, astfel ca in iarna ar incerca din nou transferul fundasului, insa s-ar putea lovi de o problema.

Chindris nu ar fi dispus sa se transfere la FCSB, anunta Fanatik. Fundasul central, care pana recent vorbea incantat despre interesul echipei lui Becali, s-ar fi razgandit. Principalul motiv ar fi implicarea patronului la echipa, astfel ca ar prefera sa prinda un transfer in strainatate decat sa mearga la FCSB, conform sursei citate.