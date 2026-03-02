Transferat în vară de Universitatea Craiova din postura de jucător liber de contract, atacantul de 29 de ani a ajuns rapid om de bază la liderul campionatului.

Cu 12 goluri în 34 de meciuri, în toate competițiile, Nsimba este printre cei mai buni marcatori ai echipei din Bănie. Evoluțiile sale au atras atenția nu doar în România, ci și în afara țării.

2.000.000 de euro pentru Steven Nsimba! Olympiacos a intrat pe fir

Publicația AfricaFoot anunță interesul lui Olympiacos pentru vârful francez. Clubul eliminat recent din play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League după 0-2 la general cu Bayer Leverkusen, caută soluții în ofensivă.

Sursa citată notează că Universitatea Craiova i-ar fi fixat deja prețul, în valoare de 2 milioane de euro.

Nsimba a evoluat și în patru partide din acest sezon de UEFA Europa Conference League, unde a marcat de două ori, inclusiv un gol spectaculos de la 24 de metri cu Sparta Praga.