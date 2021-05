"Ne cerem scuze fata de Andrei Cristea!" Iesenii fac pace cu atacantul! Ce se intampla cu Nicolo Napoli

Andrei Cristea este unul dintre cei mai importanti fotbalisti din istoria moderna a clubului Poli Iasi.

Dupa ce a avut un conflict cu antrenorul echipei, Nicolo Napoli, dar si cu un membru al Consiliului Director, Andrei Cristea va reveni la dispozitia formatiei, anunta iesenii intr-un comunicat emis pe site-ul oficial al clubului.

"Consiliul Director al ACSM Politehnica Iasi s-a intalnit marti, 04.05.2021, cu Andrei Cristea, iar in urma discutiei purtate cu el a hotarat ca jucatorul sa ramana la dispozitia clubului pana la expirarea contractului. De asemenea, Consiliul Director isi cere scuze pentru o formulare nefericita a unuia dintre membrii sai la adresa jucatorului Andrei Cristea!



Tot marti, Consiliul Director a hotarat urmatoarele: Acordarea unui vot de incredere antrenorului principal Nicolo Napoli, staff-ului si echipei in vederea indeplinirii obiectivului: mentinerea in Liga 1. Imputernicirea domnului Bucu Ioan de a semna acte aditionale la contractele jucatorilor pentru acordarea unei prime de realizare a obiectivului", se arata in comunicatul emis de Poli Iasi.