Accidentare horror pentru portarul Iasiului! A fost schimbat de urgenta dupa ce s-a ciocnit in careu de un jucator advers 

Poli Iasi s-a impus pe terenul Astrei, 2-1, inca pentru portarul moldovenilor a fost o partida cu ghinion.

Laurentiu Branescu, fostul portar al lui Juventus si Dinamo, a suferit o accidentare teribila in partida contra Astrei, cand dupa o lovitura de colt a iesit si a prins mingea, insa un adversar s-a ciocnit de el din inertia fazei, provocandu-i o suferinta teribila.

Arbitrul partidei a indicat fault in atac, dar portarul moldovenilor a fost vizibil afectat in urma loviturii. Branescu a ramas intins pe teren si a fost nevoie de interventia medicilor. Se pare ca goalkeeper-ul a suferit o ruptura de piramida nazala. Branescu nu a mai putut reveni pe teren, iar tehnicianul lui Poli Iasi, Nicolo Napoli, a fost nevoit sa il inlocuiasca cu Brinza.

Din fericire pentru "victima", echipa sa a castigat partida, 2-1, si pastreaza sanse pentru ramanerea in Liga 1, avand doar un punct sub prima echipa care este pe loc de baraj, Dinamo, care mai are insa de jucat in aceasta etapa, la Constanta, in compania Viitorului.