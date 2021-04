"De cand a venit asta, a intrat divortul!" Andrei Cristea il invinovateste pe Napoli pentru perioada neagra de la Poli Iasi! Antrenorul si-a dat demisia! Detalii de ultima ora

Andrei Cristea este nemultumit de Nicolo Napoli si sustine ca toti jucatorii clubului sunt suparati pentru perioada critica prin care trece Poli Iasi.

14:50 In plina lupta pentru evitarea retrogradarii, antrenorul Nicolo Napoli si-a dat demisia.

Potrivit GSP, acum jucatorii vor sa se antreneze, insa nu au cu cine, iar echipa este la un pas de destramare. Alaturi de Napoli, au plecat de la club si ceilalti membri ai staff-ului.

Reprezentantii AFAN au instiintat clubul din Iasi ca trebuie sa le comunice fotbalistilor un program de pregatire, asa cum este stipulat in contract.

Andrei Cristea l-a invinovatit pe actualul antrenor al lui Poli Iasi pentru perioada groaznica prin care trece clubul din Copou.

Nicolo Napoli a amenintat conducerea clubului ca isi va da demisia daca Andreias Calcan si Andrei Cristea nu vor fi exclusi din lot. Fanii moldovenilor au blocat autocarul clubului la intrarea in oras pentru a-i cere socoteala lui Napoli si a fost nevoie de interventia fortelor de ordine.

Andrei Cristea a declarat ca nu si-a reziliat inca contractul cu Poli Iasi, dar in acest moment este exclus din lot. Atacantul a jucat 6 ani pentru formatia de pe Emil Alexandrescu si a scris istorie pentru clubul iesean, insa in momentul de fata este extrem de afectat de situatia echipei si da vina pe Napoli pentru cele intamplate in ultima perioada:

"Sunt cu familia acum. Nu am reziliat niciun contract. Din contra! Eu sunt sub contract cu Poli Iasi si nu am ce sa comentez mai mult.

Lasa-ma, te rog, cateva zile sa ma linistesc o perioada. Suntem suparati cu totii, nu doar Ciprian Paraschiv. De cand a venit asta, a intrat divortul, cum s-ar zice", a declarat Andrei Cristea pentru Fanatik.

Primarul Iasului, Mihai Chirica, li sustine pe Nicolo Napoli, iar astazi va avea loc o sedinta a Consiliului Director al clubului in care se va discuta despre situatia de la echipa.

Clubul iesean este tot mai aproape de retrogradare. Joia trecuta, Consiliul Local a initiat o sedinta extraordinara pentru a aproba bugetul pentru 2021, insa partile nu au ajuns la un consens, astfel bugetul a fost respins, iar primarul orasului, Mihai Chirica, isi va mai putea folosi doar veniturile din propriile sale surse.

De asemenea, unul dintre golgheteri clubul Andreias Calcan a anuntat ca doreste sa renunte la echipa si sa-si rezilieze contractul.

Poli Iasi se claseaza pe ultima pozitie in Liga 1 si este la 6 puncte primul loc neretrogradabil, ocupat de FC Voluntari.