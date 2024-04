Oltenii schimbă strategia! Noul obiectiv al lui FCU Craiova după ce a ratat calificarea în semifinalele Cupei

Cum și-au încheiat parcursul în Cupă, oltenii au schimbat strategia și au anunțat că acum principalul obiectiv al echipei este salvarea de la retrogradare.

„Am văzut că echipa mea a jucat bine. Am avut ocazii de gol, am jucat bine. S-a ajuns la penalty-uri, unde e o loterie. Acolo, cine marchează câştigă. Ce s-a întâmplat? Jucătorii au jucat bine, am avut ocazii.

Acum avem un alt meci şi poate întoarcem situaţia. Da, acum salvarea de la retrogradare e principalul obiectiv”, a spus Nicolo Napoli.

FCU, la retrogradare în Superliga

În momentul de față, FCU Craiova ocupă locul 14 în clasamentul Superligii (loc de baraj), fiind la un punct de locul care îi poate asigura salvarea de la retrogradare.

Etapa următoare din Superliga FCU Craiova se deplasează la Iași pentru meciul cu Poli, care va avea loc pe 08 aprilie, de la ora 17:30.