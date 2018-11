"Muncesc zi de zi pentru asta!" Asta e marele vis al lui Dica la FCSB! Ce mesaj le-a transmis fanilor

Nicolae Dica e intr-o pozitie dificila la FCSB.

Aflat la al doilea an pe banca lui FCSB, Dica e din nou in urma celor de la CFR in campionat. Antrenorul ros-albastrilor spune ca marele sau vis este sa duca echipa in grupele Champions League, obiectiv ratat in primul sau sezon ca antrenor in Liga I, cand a iesit pe locul 2, in urma rivalei din Cluj.

Nici CFR n-a ajuns in grupe, iar misiunea romanilor devine aproape imposibila in perioada urmatore. Dar dupa ce a jucat cu Steaua in grupe, Dica spera ca o va face si din postura de antrenor.

"Visul meu este sa antrenez in Champions League. La asta m-am gandit din momentul in care am venit la Steaua. Va fi si mai greu de acum pentru echipele romanesti, s-au schimbat regulamentele, drumul este mult mai dificil, dar eu nu voi renunta. Visez in continuare, muncesc zi de zi pentru asta, si sunt sigur ca voi reusi.

Imi amintesc in 2004, cand spunea Gigi Becali ca va duce echipa acolo. Nimeni nu l-a crezut, radeau toti, dar iata ca intr-un final s-a intamplat", a spus Dica la Digi.