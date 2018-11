Visul lui Becali se poate realiza! Anunt urias: Inter a venit in Romania pentru un jucator de la FCSB!

Inter Milano, echipa care i-a luat din Romania pe Adi Mutu, Ianis Zicu, George Puscas ori Ionut Radu, il urmareste pe Florinel Coman!

Inter Milano, formatie care i-a luat din Romania de-a lungul timpului pe Mutu, Zicu, Puscas si Ionut Radu, si care a castigat Liga Campionilor avandu-l in defensiva pe Cristi Chivu, vrea un alt roman!

Gazzetta dello Sport si fcinter1908.it scriu ca formatia milaneza si-a trimis scouterii la meciul dintre Romania U21 si Belgia U21, incheiat 3-3, pentru a-l urmari pe Florinel Coman!

Pe langa trimisii lui Inter, in tribunele din Gruia s-au aflat si oameni veniti de la Palermo, interesati tot de Coman, dar care au fost impresionati si de alti jucatori din echipa lui Radoi.

Florinel Coman a intrat in repriza a doua a amicalului cu Belgia, disputat joi seara.

In acest sezon, Coman are 7 goluri si 4 assisturi in 18 meciuri jucate pentru FCSB in toate competitiile.