Se transfera la FCSB? Un om important de la CFR Cluj a anuntat ca pleaca in iarna

FCSB este in cautarea unui portar, iar lituanianul Arlauskis ar putea fi solutia.

Arlauskis a fost in lot la ultimul titul castigat de FCSB, in 2015, si ar putea fi o solutie pentru stelisti si in campania de transferuri din iarna.

Lituanianul de 30 de ani a anuntat ca este in cautarea unui nou angajament.

"In aceasta iarna sau cel mai tarziu in vara anului viitor voi incerca sa imi gasesc un alt angajament. Pentru moment, nu vreau sa discut despre acest lucru. Nu totul depinde numai de mine, din moment ce sunt sub contract cu CFR", a declarat Arlauskis pentru publicatia lituaniana 15min.lt.

In ultima perioada, Helmuth Duckadam a insistat pe ideea ca FCSB trebuie sa mai transfere un portar in pauza de iarna.

"Ii avem pe Balgradean si Vlad, dar orice club serios are nevoie de trei portari de valori relativ apropiate. Exista riscul ca unul dintre portari sa se accidenteze, asa ca trebuie sa ne intarim", a explicat Duckadam la PRO X.