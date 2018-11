SURPRIZA TOTALA | Gigi Becali a primit o oferta IN DIRECT: propunere neasteptata de transfer pentru unul dintre jucatorii FCSB

Gigi Becali a primit o oferta in direct pentru unul dintre jucatorii "uitati" de la FCSB.

William de Amorim este intr-o situatie ciudata la FCSB. Jucatorul se antreneaza singur la baza de la Berceni, fara sa fie inclus in programul echipei, si nu face parte din planurile lui Dica. Nici macar in momentele in care Dica a avut mari probleme de lot din cauza accidentarilor sau suspendarilor, De Amorim nu a fost vazut drept o solutie.

Florin Bratu, in prezent antrenor la Aerostar Bacau, le-a propus stelistilor sa il imprumute la echipa lui pana in vara.



"Sa mi-l dea Steaua pana la vara. Sa-i platesc o mica parte din salariu si sa-l punem pe picioare", a declarat Bratu pentru DigiSport.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, este insa sceptic ca mutarea se va putea realiza. Duckadam este de parere ca De Amorim este multumit cu statutul sau la FCSB.



"Pentru el e foarte ok, pentru ca i-a crescut salariul de la 10.000 la 12.000 de euro. Am mai discutat intr-o emisiune de ce jucatorii nostri nu mai ajung sa se transfere la formatii din Anglia, Spania. Pentru ca se multumesc cu putin. Stau si un an si doi, cat au contract. Jucatorii de la noi, in general. Cati n-au fost care s-au antrenat la liceul Eliade... Daca ar avea valoare mare, ar merge la o echipa care ar plati salariul acesta", a declarat Duckadam pentru DigiSport.