EXCLUSIV! Jucatorul care a UIMIT Liga 1 a ajuns din INTAMPLARE in Romania! FCSB l-a ratat intr-un mod incredibil

Elvir Koljici, atacantul Craiovei care e considerat cel mai bun transfer al sezonului, a fost refuzat de Lech Poznan si FCSB dupa o accidentare grava la genunchi, dar rupe plasele in tricoul Craiovei.

Dupa mai multe sezoane in care Craiova a mizat pe Costin Curelea, Nerijus Valskis, Andrei Herghelegiu, Thaer Bawab, Nusmir Fajici, Simon Mazarache si Mihai Roman, si a ajuns sa ii foloseasca pe Andrei Ivan si Alexandru Baluta ca varfuri false, clubul oltean a transferat in sfarsit un atacant care pare sa aiba profilul dorit si sa dea randamentul asteptat. Elvir Koljici a marcat 8 goluri in 8 meciuri jucate si se completeaza excelent cu Alexandru Mitrita, fiind considerat de multi cel mai bun transfer al actualului sezon.

Koljici are doar 23 de ani si impresioneaza cu fizicul sau (192 cm si 85 kg). El este nascut in Spania, la Valladolid, acolo unde parintii sai s-au refugiat dupa izbucnirea razboiului din fosta Iugoslavie, dar a terminat junioratul la NK Ključ, club din a doua liga bosniaca. A debutat ca senior la NK Triglav Kranj, in prima liga din Slovenia, revenind apoi la FK Krupa na Vrbasu (Bosnia, prima liga). Aici a fost remarcat de Borac Banja Luka, unul dintre cele mai populare cluburi de fotbal din Bosnia, dar care, in anul petrecut de Koljici acolo, s-a confruntat cu grave probleme financiare si a retrogradat la finalul sezonului (in campionatul Bosniei si Hertegovinei, care are 16 echipe, retrogradeaza direct ultimele 6 echipe, iar Borac a terminat prima sub linie). Atacantul, care avusese evolutii apreciate, dar care marcase doar doua goluri pentru Borac, s-a intors la FK Krupa, unde a stat 2 sezoane, a jucat 59 de meciuri si a marcat 38 de goluri.

Forma buna l-a adus in atentia polonezilor de la Lech Poznan, care au obtinut, in februarie 2018, imprumutul sau pentru 6 luni cu optiune de cumparare. In timpul acestui imprumut, Koljici a jucat doar 5 meciuri si nu a marcat niciun gol, inainte de a suferi o accidentare destul de grava la genunchi, care l-a tinut pe bara aproape 3 luni de zile. La sfarsitul sezonului, Lech Poznan, care a terminat sezonul pe locul 3 in Ekstraklasa si se putea baza pe danezul Christian Gytkjær (19 goluri), a decis sa nu isi exercite optiunea de cumparare, permitandu-i astfel lui Koljici sa se intoarca la FK Krupa, unde a bifat, in startul sezonului 2018-2019, 7 goluri in 7 meciuri jucate.

Fotbalistul a fost propus mai multor cluburi din Europa, printre care si catorva din Liga 1. A fost luat in considerare de catre FCSB, in vara acestui an, cand Gnohere avea oferte din strainatate si i se cauta un inlocuitor pe masura, dar oficialii "ros-albastrilor" ar fi considerat ca accidentarea sa recenta reprezinta un risc pe care nu merita sa si-l asume, in conditiile in care si mult anuntatul transfer al francezului nu s-a mai concretizat. Pe 31 august 2018, Koljici a semnat o intelege pe 3 sezoane cu CSU Craiova, cu optiune de prelungire pentru inca unul, clubul oltean platindu-le celor de la Krupa 450.000 de euro in schimbul sau. A inscris inca de la debut, intr-o victorie cu 3-0 contra lui Dinamo, iar cota sa a ajuns acum la 700.000 de euro.

"A fost coleg cu mine la Poznan, dar nu a ramas pentru ca a avut foarte mult ghinion. S-a accidentat grav si recuperarea a durat destul e mult, iar cand a revenit antrenorul care l-a adus la noi a plecat. Nu a mai prins echipa si conducerea a decis sa nu il mai transfere definitiv. Elvir este un atacant complet - e inalt, puternic, loveste bine mingea cu capul si cu piciorul, are un control bun in ciuda inaltimii, e profesionist. Desi este un atacant inalt si solid, este uimitor cat de bine loveste si controleaza mingea si cat de eficient intra in combinatii. Cei de la Craiova m-au cautat, inainte sa il transfere, ca sa ma intrebe de el si le-am recomandat sa semneze cu el, pentru ca nu vor regreta. Probabil ca deja a atras atentia in Europa dupa startul bun de la Craiova, iar clubul ar putea lua lua bani foarte multi pe el atunci cand il vor vinde in strainatate, pentru ca este peste nivelul actual al Ligii 1", l-a caracterizat Mihai Radut, fostul sau coleg de la Lech Poznan.

De atacantul Craiovei s-ar fi interesat deja mai multe echipe din Rusia, Cehia, Belgia si Italia, dar oficialii craioveni asteapta sfarsitul sezonului pentru a obtine in schimbul sau macar cele 3 milioane de euro primite, in iulie 2017, pentru Andrei Ivan de la FC Krasnodar, cea mai mare suma de transfer obtinuta de club in perioada recenta.



Autor: Gabriel Chirea