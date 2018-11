BREAKING: Un titular al Romaniei, scos din lot de Contra dupa meciul de aseara! Nu face deplasarea in Muntenegru + batai de cap pentru FCSB

Romario Benzar s-a accidentat in victoria Romaniei cu Lituania si nu va face deplasarea in Muntenegru!

Romania a invins cu 3-0 Lituania, aseara, la Ploiesti, dar a platit din nou un pret pentru victorie. Titular in flancul drept, Romario Benzar s-a accidentat.



Benzar a suferit o intindere musculara in finalul partidei, iar stafful medical al nationalei a decis ca fundasul sa nu mai faca deplasarea in Muntenegru.



In aceste conditii, Cristian Manea va fi titular in flancul drept marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV!