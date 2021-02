Morutan, urmatorul TRANSFER de milioane al lui Becali?! Fanii unui club URIAS il cer pe fotbalistul 'bijuterie' al patronului FCSB 

Mijlocasul ofensiv a facut unul dintre cele mai bune sezoane in tricoul ros-albastrilor, motiv pentru care Becali a primit o oferta pentru el in aceasta iarna, in valoare de 10 milioane de euro, de la Al-Jazira, insa nu a fost de acord sa il vand. Patronul le-a transmis arabilor ca nu este dispus sa negocieze pe o suma mai mica de 15 milioane de euro.

Odata cu plecarea lui Dennis Man pe suma-record de 13 milioane de euro, finantatorul a anuntat ca Olimpiu Morutan este urmatorul care ar putea pleca, insa pe o suma mult mai mare!

Cluburi importante ar fi cu ochii pe evolutia sa, iar fanii unui club urias din Scotia il cer la echipa. Contul 'Everything Celtic', care apartine fanilor lui Celtic Glasgow, rivala echipei lui Ianis Hagi, Rangers, a facut o lista cu jucatori cu potential la care oficialii lui Celtic ar trebui sa fie atenti.

Morutan a fost inclus de scotieni pe lista cu propuneri, alaturi de inca patru fotbalisti.

"Inca unul din 'generatia de aur' a Romaniei. Morutan joaca pentru FCSB, unde a contribuit la 14 goluri in doar 16 meciuri.

Multe echipe sunt interesate de jucatorul de 21 de ani, dar Celtic nu ar trebui sa il scape din vedere", scriu scotienii.

???????? | Olimpiu Morutan

Another of Romania's 'golden generation' Morutan plays for FCSB where he has amassed fourteen goal contributions in just sixteen matches.

Several sides are interested in the 21 year old but Celtic wouldn't need to pay over the odds for the player. pic.twitter.com/GcIw1XL88s