Cum l-a calmat Grozavu pe Morutan dupa meci: "Treaba ta e sa joci fotbal!" Ce spune despre transferul in strainatate al 'perlei' de la FCSB

Olimpiu Morutan si Leo Grozavu au un trecut impreuna. Acestia au lucrat impreuna la FC Botosani in sezonul 2016-2017.

Etapa a treia din playoff dintre FCSB si Sepsi, 1-2, s-a lasat cu scantei la finalul partidei. Frustrati ca au facut un joc sub asteptari si ca au pierdut ocazia de a se distanta la 4 puncte de CFR, jucatorii lui Toni Petrea s-au enervat cand intreg lotul lui Sepsi s-a exteriorizat pe teren dupa cele 3 puncte castigate.

Cel care a aplanat acest conflict si l-a scutit pe Morutan sa incaseze un cartonas galben, a fost chiar fostul sau antrenor, Leo Grozavu. De altfel, managerul lui Sepsi a motivat decizia, spunand ca rolul lui Morutan nu ar trebui sa fie acesta pe teren.

"Eu n-am fost atent, dar apoi am aflat ca au fost niste cuvinte intre Morutan si ceva jucatori de-ai mei. L-am vazut si am incercat sa aplanez spiritele. O mai fi lucrat el ceva la sala cu Neubert, dar cred ca este dezavantajat intr-un conflict cu unii jucatori de-ai mei. I-am spus: "Olimpiu, treaba ta este sa joci fotbal. Suspendari iti trebuie tie?", a declarat Leo Grozavu pentru ProSport.

Leo Grozavu este cel care l-a debutat pe Morutan in Liga 1. Actualul antrenor al lui Sepsi considera ca fotbalistul a ars etape in cariera sa, atunci cand s-a grabit sa plece la FCSB, si ca nu este inca pregatit pentru un transfer in strainatate.

"Il cunosteam de la copii și juniori. El a avut antrenori buni, eu doar i-am dat sansa sa debuteze in prima liga. Am profitat de situatia foarte grea de atunci de la la U Cluj, cand jucatorii ramaneau pe drumuri. Eu, cunoscandu-l, normal ca mi-am dorit sa-l duc la Botosani si i-am spus ca sansa pe care o primeste la Botosani nu o s-o primeasca nicaieri.

A debutat chiar mai repede decat ma asteptam si eu. Acum, in Romania, este singurul jucator care poate sa inventeze ceva. Sunt foarte putini jucatori care scot om din joc, iar el este unul dintre ei. In niciun caz nu cred ca este o oportunitate pentru el sa plece acum. Eu nu l-as fi dat nici atunci, de la Botosani.

El avea nevoie de minimum inca un campionat acolo. La FCSB nu s-a impus imediat. A castigat in forta, rapiditate, dar mai are nevoie sa creasca", a adaugat tehnicianul.