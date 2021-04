Morutan, nominalizat intr-un top select alaturi de jucatori din cele mai tari campionate europene! E singurul roman care lupta pentru un loc in echipa ideala a sezonului

Olimpiu Morutan incepe deja sa primeasca aprecieri din afara Romaniei pentru sezonul bun facut la FCSB.

Fanii celebrului joc FIFA sunt invitati pe site-ul ea.com sa voteze cel mai bun prim 11 al sezonului. Astfel, printre jucatori de la echipe de top ale Europei, cum ar fi Correa de la Atletico, Ndombele de la Tottenham, Pellegrini si Veretout de la Roma, Zielinski de la Napoli sau golgheterul lui West Ham, Michail Antonio, se numara si Olimpiu Morutan, el fiind singurul fotbalist din Liga 1 care a prins acest top.

Criteriul de selectie al fotbalistilor a fost reprezentat de nivelul de joc din acest sezon. De asemenea, pentru a putea fi inclusi, ei trebuiau sa fi strans maxim un element special in Fifa Ultimate Team 21 pana in momentul in care a fost alcatuit topul. Totodata, unul dintre criterii a fost ca sa nu fie selectati mai mult de 4 jucatori din acelasi campionat.

Morutan a avut un sezon foarte bun pana in acest moment la FCSB. Mijlocasul ofensiv de 21 de ani a inscris 6 goluri si a oferit 12 pase decisive in 25 de meciuri jucate pentru echipa lui Toni Petrea.

De asemenea, el a fost si un jucator important pentru echipa nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European din Ungaria si Slovacia, unde a jucat in toate cele 3 meciuri din grupe.