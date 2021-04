Grozavu l-a luat de gat pe Morutan si l-a scos din scandal! Momente de tensiune maxima dupa FCSB - Sepsi! Ce a urmat

FCSB - Sepsi s-a terminat cu o 'gramada' dezorganizata!

Jucatorii celor doua echipe au fost la un pas de o confruntare. Tensiunea acumulata in timpul jocului a fost aproape sa degenereze in final. Morutan a fost printre cei mai suparati. Fostul sau antrenor de la Botosani, Leo Grozavu, s-a asigurat ca Morutan nu va avea o reactie necontrolata. Leo l-a luat pe Morutan de gat si l-a cuprins, incercand sa-i explice ca nu e in avantajul sau sa intre in astfel de dispute. Imaginile au fost redate la Digisport, imediat dupa ce jocul s-a sfarsit.