Iordanescu, rau de tot: "Ma asteptam sa-l vad imobilizat pe Morutan. A fost pe teren, nu la Baile Felix la recuperare. Sa stiti ca la CFR nu sunt criminali in serie"

Edi Iordanescu i-a intepat din nou pe rivalii de la FCSB!

Iordanescu a ironizat informatiile aparute in spatiul public dupa meciul dintre CFR si FCSB din Supercupa Romaniei. Ovidiu Hoban a fost acuzat ca l-a atacat intentionat pe Morutan, apoi ca ar fi spus in vestiar ca l-a 'scos din joc pentru o luna' pe fotbalistul de la FCSB.

Morutan s-a intors repede pe gazon. A fost folosit de Toni Petrea la 2-0 cu Clinceni.

"Am vazut o drama in spatiul public in ultima perioada, mai, mai ca m-am speriat ca s-a intamplat ceva cu adevarat. Ma asteptam sa-l vad imobilizat pe Morutan la cat s-a scris. Daca a fost pe teren si nu la Baile Felix la recuperare, inseamna ca n-a patit nimic. Au fost exagerari, o tenta. Vad rautate la adresa CFR-ului. N-am put niciodata jucatorii sa loveasca, n-o s-o fac. Nu in detrimentul altor jucatori. Mi-au fost atacati jucatorii, am fost atacat si eu, cred ca meritam mai mult respect. Nu avem criminali in serie aici. S-a dovedit ca n-a fost nimic grav, doar o exagerare dusa la extrem", a spus Iordanescu.