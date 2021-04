"Aveam dureri, dar am zis ca trebuie sa joc!" Morutan, sacrificiu pentru echipa in meciul cu Clinceni! Adversarul de care se teme in playoff: "Va fi mai greu decat cu CFR!"

Olimpiu Morutan a oferit declaratia serii dupa meciul cu Academica Clinceni.

FCSB s-a impus cu 0-2, gratie golurilor lui Florin Tanase. Morutan era unul dintre jucatorii cu probleme medicale de la FCSB, afectat dupa meciul cu CFR Cluj din Supercupa, cand Hoban a intrat tare la el. Desi a fost schimbat in meciul cu Botosani, acuzand probleme medicale, Morutan a fost titular cu Clinceni si a reusit sa faca un joc bun.

"O partida destul de grea, ne-am facut treaba foarte bine, eu zic ca am iesit cu capul sus. In seara asta am jucat mai linistiti, am avut ocazii mai mari, dar sunt periculosi si ei. Ma simt bine, am avut trei zile in care am avut dureri la spate. Nu ma simteam nici azi foarte bine, dupa ce m-am incalzit 100% aveam dureri mici, am zis ca trebuie sa joc, pentru ca trebuie sa imi ajut echipa. " a spus Morutan la finalul partidei.

"Cu Sepsi va fi mai greu decat cu CFR"

Morutan a surprins la declaratii, dupa ce a spus ca meciul cu Sepsi va fi mai greu decat meciurile cu CFR: "Nu am vorbit cu Hoban, se intampla la fotbal, nu cred ca a vrut sa ma accidentez asa. Clar, cu CFR Cluj o sa ducem lupta dar nici Craiova nu e scoasa din lupta pentru titlu. Cu Sepsi o sa ne astepte o partida mai grea decat cu CFR, asa cred. Au jucatori mai buni, isi dau viata toti cu noi, mai ales ca au un joc cum avea CFR Cluj acum doi ani.", a spus Olimpiu Morutan la finalul meciului."

6 goluri si 12 pase de gol are Morutan in acest sezon.