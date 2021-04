"Gata, l-am scos din joc o luna pe Morutan!" Fotbalistul CFR-ului s-ar fi laudat dupa ce l-a accidentat pe jucatorul FCSB-ului

Rivalitatile duc uneori la intreceri pline de tensiune, iar meciurile FCSB-CFR nu fac rabat de la asta.

Schimbat dupa doar o ora de joc contra Botosaniului, Olimpiu Morutan se resimte dupa meciul de Supercupa cu CFR, cand a fost schimbat la pauza. Mijlocasul a avut dureri dupa, dupa ce Ovidiu Hoban l-a "controlat" in mai multe dueluri fizice pe jucatorul FCSB-ului. In Supercupa avea sa fie schimbat in pauza, a intrat Sut in locul lui.

In campionat a fost capabil sa joace un pic mai mult, 63 de minute. Durerile persista, le simte la fiecare miscare, motiv pentru care "Oli" va fi oprit de la antrenamente cateva zile. El spera sa poata evolua in jocul urmator din campionat, cu Clinceni, insa prezenta sa in meciul acela e incerta deocamdata.

In afara accidentarii, pe Morutan l-a mai suparat vestea ca Hoban a considerat o realizare accidentarea lui, conform GSP. Fotbalistul de la FCSB a aflat ca adversarul s-a laudat in vestiar: "L-am scos din joc pentru o luna pe Morutan!". Ovidiu era, asadar, constient de agresiune si era satisfacut cu urmarile pe care le exagerase, oricum, deoarece Olimpiu nu va avea nevoie de o pauza atat de lunga.