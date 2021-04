Se anunta probleme si mai mari pentru FCSB?! Morutan s-a accidentat si a fost schimbat de urgenta in meciul cu Botosani

Olimpiu Morutan a acuzat dureri la spate si a fost schimbat in primul meci din playoff, cu FC Botosani.

Blestemul accidentarilor continua la FCSB. Dupa ce Florinel Coman a devenit indisponibil pana la finalul sezonului, iar Miron si Olaru s-au accidentat cu Sepsi si Vlad s-a resimtit dupa finala Supercupei cu CFR Cluj, ros-albastrii au mai primit o lovitura.

Olimpiu Morutan, unul dintre cei mai buni jucatori ai FCSB-ului in sezonul regular a fost schimbat in a doua repriza cu Botosani dupa ce a acuzat dureri la spate. Fotbalistul nu a mai putut continua, iar in locul sau a intrat Pantiru, care a inscris si golul victoriei.

In cazul in care problema lui Morutan este serioasa, ar fi o pierdere mare pentru echipa lui Petrea.