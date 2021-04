Mustata il ataca pe Hoban dupa faultul care l-a scos din joc pe Morutan: "Gestul este mizerabil! Ar trebui scos definitiv din fotbal"

Liderul galeriel FCSB-ului foloseste cuvinte dure pentru a descrie presupusul gest al lui Hoban, in care s-a laudat ca l-a facut sa stea departe de teren, cel putin o luna, pe Olimpiu Morutan.

Olimpiu Morutan l-a avut adversar direct pe Ovidiu Hoban in Supercupa Romaniei. Tanarul mijlocas central a iesit de pe gazon dupa doar 45 de minute, acuzand dureri la spate dupa interventia lui Hoban.

Morutan s-a resimtit si in urmatorul meci, cu fosta sa echipa, FC Botosani. Fotbalistul nu a mai putut continua, tot din cauza durerilor la spate, si a fost schimbat in minutul 63 cu Pantiru, care a marcat golul victoriei.

Dupa Supercupa, a aparut informatia ca Hoban s-ar fi laudat in vestiarul CFR-ului ca l-a scos din joc pe Morutan cel putin o luna. Aceasta informatie l-a deranjat teribil pe Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB-ului, care a declarat ca Ovidiu Hoban ar trebui scos definitiv din fotbal, daca este adevarat ceea ce a spus.

"Am sa le transmit si eu mesaje jucatorilor nostri sa joace la fel de dur cum o fac cei de la CFR. Sa intre si ei la Deac asa cum a intrat Hoban la Morutan. Ca vad ca Deac face orice vrea pe teren, indiferent de faulturile facute, parca e prieten cu arbitrii.

In opinia mea, Hoban trebuie exclus din viata sportiva, exclus definitiv din fotbal. Gestul lui este mizerabil. Daca e adevarata stirea aparută in ziar, Hoban nu ar mai trebui lasat sa intre pe un teren de fotbal. Sa vrei sa-i faci asta unui copil de 22 de ani cu tot viitorul in fata la nationala si la club...", a declarat Gheorghe Mustata, la Radio Sport 1.