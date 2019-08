MM Stoica, SUSPECTAT ca nu se retrage, dar abandoneaza FCSB: "Nu am inteles manevra!" De unde ar avea oferta

MM Stoica s-a retras de la FCSB inaintea meciului cu Mlada Boleslav.

MM Stoica a decis sa ia o pauza din cauza unor porbleme personale, dar si pentru ca este dezamagit de situatia in care a ajuns FCSB. Fara antrenor si cu rezultate slabe, MM l-a lasat pe Gigi Becali sa repuna clubul pe picioare. Dumitru Dragomir spune insa ca MM ar avea o oferta mai buna, iar din acest motiv s-ar fi retras de la FCSB.



"Nu am inteles manevra asta, strategia asta a lui MM. Cred ca are vreo propunere de afara, din strainatate, ca altfel nu-mi explic cum sa plece de la macelarie. Sa dea Dumnezeu sa fie ca domnul Becali si FCSB sa produca surpriza in Europa. Eu nu cred. El e mai credincios ca mine, asa ca s-ar putea sa aiba dreptate" , a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Telekom.



Becali: MM vrea o perioada de liniste.

"Meme a plecat si el. E prietenul meu, dar a plecat. Nu putem numi demisia. A zis ca o perioada vrea sa se retraga. Vrea o perioada de liniste, de relaxare. Nu mai sta pe banca. El nu mai vrea. Nu se mai duce in cantonamente" , a anuntat Gigi Becali.