FCSB - MLADA BOLESLAV 0-0 | Tanase a confirmat plecarea SOC: "Stiam de mai mult timp ca pleaca!" Ce spune despre problema antrenorului la FCSB

FCSB nu a reusit sa inscrie in fata celor de la Mlada Boleslav, desi a avut ocazii importante in repriza secunda.

In ciuda rezultatului din meciul tur jucat la Giurgiu, Florin Tanase sustine ca are incredere ca el si echipa vor reusi calificarea in grupele UEFA Europa League.

Tanase a confirmat plecarea lui Filip, despre care spune ca stia de mai mult timp.

"Am avut o prima repriza slaba, in partea a doua ne-am creat ocazii, cred ca meritam sa castigam. Imi mentin parerea, vom merge acolo sa inscriem si sa ne calificam.

Golul ne-a lipsit in seara asta. Daca marcam la ocaziile pe care le-am avut, ar fi fost bine. Dar vom lupta.

La ce se spune de antrenor, va dati seama ca ne uitam, citim, dar pana la urma, azi, trebuia sa castigam.

Momentan avem antrenor, nu stiu cu cine a discutat domnul Becali, daca a fost refuzat sau nu. Eu ma gandesc acum doar la returul cu Mlada. Nu se pune problema sa-i fi dat eu sugestie de antrenor.

Dansul a bagat destui bani aici si nu cred ca merita sa fie contestat.

Inainte sa plece nu ne-a spus Meme, in fata echipei nu a spus nimic. Eu stiam pentru ca intamplator am vorbit cu dansul cu o seara inainte. E o pierdere mare, normal, era omul care facea legatura intre echipa si patron, era aproape de noi. Acum, nu stiu care au fost discutiile cu domnul Becali. As vrea sa se intoarca.

Eu am incredere ca ne vom califica in grupele Europa League.

Nu cred ca este o accidentare grava, dar stiam de mai mult timp ca va pleca, ii urez succes, sa faca treaba buna", a spus Florin Tanase la finalul partidei la PRO X.