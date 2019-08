Becali schimba obiectivul din mers: "Nimic din ce se intampla in campionat nu ma intereseaza, o sa ma ocup doar de asta!" O noua strategie la FCSB

Calificarea in play-off-ul Europa League se va juca in deplasare, la Mlada Boleslav, dupa ce stelistii au ratat ocazii uriase, in special in ultimele 30 de minute ale partidei de la Giurgiu.

Gigi Becali a anuntat ca principalul obiectiv pe care l-a stabilit echipei sale este calificarea in grupele UEFA Europa League. Patronul FCSB nu e interesat de campionat si a anuntat o echipa improvizata pentru meciul cu Voluntari, pentru a menaja jucatorii de baza inaintea returulu de joia viitoare.

Intrebat dupa meci despre urmatorul meci din campionat, Becali a raspuns simplu: "Nu ma intereseaza".

"Nu stiu ce urmeaza, ma intereseaza doar calificarea. Cu Voluntari nici nu stiu pe cine sa bagam.

Nu pot sa ma gandesc acum la antrenor. Maine-poimaine, e timp ca nu ne grabim. Trebuie sa facem ceva, nu stiu. Cu fundasii laterali in 4-2-3-1 urcau mai mult, Cretu si Soleidis. Nu avem jucatori (pentru 4-3-3), sistemul e mai sigur din ce vad, dar parca nu ajungem la poarta.

Vina, Pantiru si Soleidis au fost extraordinari. Nimic din ce se intampla in campionat nu mai intereseaza, o sa ma ocup dupa calificare", a declarat Gigi Becali la PRO X.