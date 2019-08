FCSB - MLADA 0-0 | Andronache a aflat ultimul de plecarile lui MM Stoica si Balasa: "Noi ne gandeam doar la meci!" Reactia dupa egalul cu Mlada + ce a zis Mircea Lucescu in vestiar

Antrenorul interimar al FCSB-ului, Vergil Andronache, a vorbit la Special in direct la Pro X dupa egalul de pe propriul teren cu Mlada. El a vorbit si despre plecarile lui MM Stoica si Mihai Balasa, dar si despre prezenta lui Mircea Lucescu in vestiar inaintea meciului.

"Eu cred ca meritam victoria, prima repriza a fost echilibrata. Repriza a doua am controlat-o. Stiam ca adversarul e bine organizat, incearca sa-si aduca mijlocasii laterali in centru. Stiam ca se creaza spatii, ca putem finaliza cu suturi de la semi-distanta.



Ne-am propus sa nu luam gol, am reusit asta, din pacate nu am reusit sa marcam. Sansele sunt 50-50, mergem cu mare incredere ca vom castiga.



A vorbit foarte scurt cu noi, a fost un discurs motivational si atat. Le-a spus baietilor sa joace cu determinare. Totul a durat un minut.



Vad respectul jucatorilor fata de mine, in momentul in care nu il voi mai vedea ma voi da la o parte. Daca am deranjat pe cineva, imi cer scuze. M-am gandit doar la echipa, am vrut sa le transmit baietilor ca au un antrenor pe care se pot baza. Mi-am dat seama ca am exagerat putin, dar am facut-o doar pentru echipa.



Nu pot sa stiu asta (daca patronul a fost multumit), abia am iesit de la vestiar. Eram foarte atent la joc, nu stiu ce s-a intamplat (cu fanii). Mi-as dori sa rezolvam meciul cu Mlada, sa dea Dumnezeu sa ne putem califica, apoi ne gandim la urmatorul adversar.



Nici macar nu am stiut (de plecarea lui MM), am fost foarte focusati pe adversari. Nu stiam (de plecarea lui Balasa), am aflat din presa. Nici la cluburile de afara nu cred ca decide antrenorul cine vine si cine pleaca. Conducerea clubului decide daca raman" a spus Vergil Andronache la Pro X.