FCSB - MLADA, 21:30 PRO TV | Ros-albastrii anunta o revenire in forta si ataca grupele EUROPA LEAGUE! Cum va arata echipa

FCSB-Mlada e in aceasta seara de la ora 21:30, in direct la PRO TV.

FCSB o va intalni in aceasta seara pe Mlada Boleslav pe teren prorpiu in mansa tur din turul 3 preliminar Europa League. Ros-albastrii vin dupa 3 infrangeri la rand si vor ca meciul cu Mlada sa fie momentul revenirii.

Echipa FCSB-ului pentru diseara



FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Planic, Soiledis - Filip, Vina, Oaida - Moutinho, Coman, Tanase

Mlada: Seda- Krapka, Pudil, Takacs, Marco Tullo-Hubinek, Matejovsky, Ladra, Bucha- Mesanovic, Komlichenko

Andronache pe banca cu Mlada



Vergil Andronache a fost deranjat de intrebarile reporterilor referitoare la banca tehnica si a tinut sa precizeze ca va ramane la echipa pana in momentul in care patronul Gigi Becali va anunta ca aduce un alt tehnician.

De asemenea, Andronache a subliniat ca in acest moment el este "principalul" echipei si nu considera dubla cu Mlada Boleslav un test.

"Suntem constienti ca ne asteapta un meci destul de dificil. Stiam de asta vara ca focusul este pe Europa League si ne dorim din tot sufletul sa castigam, sa facem un meci bun si sa nu primim gol. Asteptam cu incredere meciul de maine. Pana in momentul in care va veni altcineva, daca va veni, eu nu m-am oprit din a studia adversarul si a ne pregati. As putea sa spun si eu ca poate avem nevoie de antrenor secund. Zi de zi discut cu jucatorii. Am acceptat situatia asta pentru ca simt respect din partea jucatorilor. La ultimul meci putem sa reprosam orice altceva, dar nu si atitudinea jucatorilor. Multumesc lui Dumnezeu ca in decursul vietii mele am avut doar oameni de calitate in jurul meu. La un moment dat am auzit de la domnul Mircea Lucescu ca daca vrem sa nu avem nicio problema cu jucatorii trebuie sa ne vedem de jocul echipei si sa nu intram in conflicte cu fotbalistii. Atmosfera vestiarului v-a dat-o jocul de la Giurgiu, jucatorii si-au dorit. Niciodata nu m-am gandit ca nu voi sta pe banca la meciul cu Mlada. Sunt aici sa asigur o continuitate echipei. Nu ma opresc pana nu vine patronul sa spuna ca are alt antrenor. Nu consider acest meci un test, ma simt un antrenor principal.", a declarat Vergil Andronache la conferinta de presa.

FCSB a mai facut un transfer



Gigi Becali a anuntat un schimb spectaculos cu Universitatea Craiova pentru Tiago Ferreira. In schimbul fundasului portughez, Becali l-a dat pe Mihai Balasa de la FCSB, fundas care l-a dezamagit in ultima perioada.

"L-am dat pe Balasa la schimb cu Tiago Ferreira!", a anuntat Becali la Digi.

"M-a sunat aseara, pe la 11 noaptea, un prieten de-al lui Rotaru si mi-a spus: El vrea sa scape de Thiago, tu de Balasa. Jucatorii s-au inteles si s-a facut transferul”, a spus Gigi Becali.

Cei de la Mlada isi fac curaj inaintea duelului de la Giurgiu



Invinsa in 3 partide consecutive, FCSB spera sa opreasca seria neagra joi seara cu Mlada. Cehii simt ca pot sa dea lovitura si sa profite de criza de la FCSB.

"Simtim ca avem sanse. Antrenorul si-a dat demisia, asa ca jucatorii nu sunt intr-o stare de spirit prea buna. Cred ca situatia de la FCSB ne poate avantaja. Adversarii tin de balon, dar nu stau prea bine la tactica. Putem obtine calificarea daca vom avea prestatii solide. Poate fi un avantaj pentru noi faptul ca meciul se joaca la Giurgiu. In Bucuresti au un stadion mare si multi suporteri puteau veni la meci si sa puna presiune pe noi.

FCSB are multe individualitati, iar jucatorii suteaza la poarta din toate pozitiile. Sunt periculosi, ceea ce inseamna ca trebuie sa fim tot timpul in garda. Tanase este unul dintre jucatorii periculosi, dar mai sunt si altii. Trebuie paziti. Centreaza bine in multe momente. inca o data spun, trebuie sa fim atenti", a declarat portarul Jan Seda, citat de ISport Blesk.

FCSB, de doua ori mai valoaroasa decat MLADA



Echipa din Cehia a trecut in dubla mansa de Ordabasy din Kazahstan la general 4-3, iar FCSB porneste ca mare favorita in dubla cu cehii. Lotul lui Mlada este cotat la 12,95 milioane de euro, iar cel mai scump jucator din lotul lor este Nikolay Komlichenko, care este cotat la 3,50 milioane de euro pe transfermarkt.com. Sponsorul lor principal este Skoda Auto, iar meciurile de acasa si le desfasoara pe o arena de 5000 de locuri. Mlada a promovat pentru prima data in prima liga din Cehia in 2004 si in primul sezon au luptat pentru evitarea retrogradarii.

Cel mai mare succes al lor a fost in sezonul 2005-2006, echipa ajungand in grupele UEFA Champions League. In urmatorul sezon au ajuns in Europa League, dupa ce au terminat pe locul 3 in campionat. Din acel moment, Mlada Boleslav a fost o prezenta constanta in Europa League, dar nu a reusit sa mai intre in grupele competitiei.

Valoarea medie a primului 11 este estimata la 745.000 de euro, iar media de varsta este de 25,7 ani. In campionat se afla pe locul 4 in acest moment dupa 3 meciuri, adunand 6 puncte. In ultima etapa au castigat pe teren propriu, 4-1 in fata celor de la Opava.