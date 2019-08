Dinu si dinamovistii au luat foc dupa aparitia lui Mircea Lucescu in vestiarul FCSB-ului: "Sa-i spuneti asta si lui Mircea! In Italia e o vorba!"

Mircea Lucescu a asistat alaturi de Valeriu Argaseala la meciul FCSB 0-0 Mlada Boleslav. Inaintea partidei, el a mers in vestiarul formatiei ros-albastre si le-a vorbit jucatorilor.

Considerat unul dintre "eternii adversari" ai culorilor rosu si albastru, fost mare jucator si antrenor la Dinamo, Mircea Lucescu a fost suprins intr-o ipostaza cel putin neobisnuita. Acesta a fost de acord sa il ajute pe Gigi Becali si sa incerce sa ii motiveze pe jucatorii FCSB-ului inaintea partidei cu Mlada Boleslav, din prima mansa a turului 3 preliminar al UEFA Europa League. Inaintea meciului de la Giurgiu, cel poreclit Il Luce a mers in vestiarul vicecampioanei. Ulterior, Lucescu a asistat alaturi de Valeriu Argaseala, presedintele FCSB, la partida si a luat timp de 90 de minute notite.

Aparitia lui Lucescu langa FCSB i-a revoltat pe dinamovisti

Gestul lui Mircea Lucescu de apropiere fata de FCSB i-a revoltat pe dinamovisti. Atat pe ultrasi, cat si pe Cornel Dinu. Fostul mare jucator si antrenor din Stefan cel Mare l-a criticat pe Lucescu la finalul partidei.

Cornel Dinu: "Pe cine ajuti, Mircea? Pe ala care da cu bomba atomica?"

"In Italia exista o vorba foarte clara, care spune: <Nu ma mai baga in chestii care seamana a urat mirositor, a mlastina fotbalistica>. In Italia se mai spune ca <domnii se nasc, nu se fac>. Noi suntem o gloata uniforma. Cei care mai stiu carte s-au retras. Nu poti sa mai ai pretentii la aceasta societate care este uniformizata spre rau si spre ignoranta.

Pandi! Pandi! Tradu ce inseamna <Signori si nasce, non si fanno>. Gata! Sa-i spuneti si lui Mircea! Poate a uitat chestia asta! Poate nu o are in gena! Nu poutem sa ne ducem intr-o asemenea degradare! Ar fi o explicatie ca ajutam fotbalul romanesc! Pai pe cine sa ajut? Pe ala care da cu bomba atomica la echipa de cativa ani? Ce sa fac acolo? Nu ai ce sa faci decat sa te compromiti. Probabil ca nu este un moment prea fericit din cariera lui Mircea. Imi pare rau, dar si pentru mine este o surpriza total neplacuta", a spus Dinu la Telekom.

Ultrasii lui Dinamo: "Mircea Lucescu, ti-ai pierdut demintatea"

Pe paginile de Facebook dedicate lui Dinamo au aparut de asemenea postari cu referire la acest subiect.

"Il Luce, ai dat cu mucii in fasole! FCSB este mizeria fotbalului si simbolul coruptiei, iar onoarea treubie sa fie mai importanta decat banii. Nu poti sa lingi unde ai scupiat si mai ales unde ai fost scuipat. (...) Atunci cand iti pierzi demnitatea, pierzi totul (...)", a fost unul dintre mesajele acestora.