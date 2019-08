BOMBA: Tiago Ferreira refuza transferul la FCSB, oltenii l-au prezentat deja pe Balasa! Scandal in Banie: portughezul e amenintat cu Liga a 3-a

FCSB si Craiova au batut palma pentru un schimb intre Mihai Balasa si Tiago Ferreira. "A fost afacere la secunda, eu voiam sa scap de Balasa, iar Rotaru de Tiago", a spus Gigi Becali la PRO X.

FCSB si Universitatea Craiova au batut palma pentru un schimb neasteptat. Gigi Becali si Mihai Rotaru s-au inteles "la secunda" pentru o mutare pe axa Bucuresti - Craiova. FCSB l-a trimis in Banie pe Mihai Balasa, care a semnat deja pe 3 ani, in timp ce Craiova a anuntat ca il cedeaza pe lusitanul Tiago Ferreira.

Tiago refuza FCSB!

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie astazi ca afacerea este in pericol, iar in Banie e mare scandal. Sursa citata noteaza ca Tiago Ferreira refuza in acest moment sa semneze cu FCSB, iar conducerea din Banie il ameninta pe stopperul portughez cu trimiterea in liga a treia!

Astazi, sefii Craiovei si cei ai FCSB-ului vor purta o noua discutie cu Tiago, in speranta ca il vor convinge sa mearga la formatia ros-albastra.

Craiova l-a prezentat deja pe Balasa

Aseara, Universitatea Craiova a anuntat ca a semnat un contract pe 3 ani cu Mihai Balasa.